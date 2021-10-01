01.10.2021 (17:44)

Более 3000 военнослужащих в Сибири приняли участие в торжественных мероприятиях в День Сухопутных войск

Более 3000 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Сухопутных войск.

Сегодня во всех воинских частях объединения прошли митинги, на которых перед личным составом выступили командиры. В ходе торжеств лучшие военнослужащие были награждены ценными подарками, ведомственными и государственными наградами.

Кроме того, накануне празднования Дня Сухопутных войск в соединениях прошли тактические и тактико-специальные учения, в которых было задействовано более 2000 тысяч военнослужащих.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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