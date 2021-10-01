01.10.2021 (17:01)

Представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти повысили квалификацию в Академии Генштаба

Руководящий состав федеральных органов законодательной и исполнительной власти повысил квалификацию в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. На церемонии вручения соответствующих удостоверений от имени выпускников выступил сенатор Российской Федерации Владимир Кожин.

«Благодарим профессорско-преподавательский состав с одной стороны за высокий профессионализм, а с другой – за отсутствие догматизма на занятиях, которые носили дискуссионный характер», – сказал Владимир Кожин.

Сенатор подчеркнул, что Академия Генштаба традиционно находится на острие изучения вопросов национальной безопасности и обороноспособности государства, а выпускники занимают командные должности в Вооруженных Силах, руководящие посты в министерствах и ведомствах.

Программа повышения квалификации руксостава на базе академии начала действовать в 2015 году по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина. За это время ее освоили около трехсот руководителей высокого уровня. В основу интенсивного курса обучения легли учебные дисциплины в сфере военной стратегии, государственного управления, экономики и информационной безопасности.

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