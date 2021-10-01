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01.10.2021 (17:30)

Военнослужащие соединения спецназа ЦВО организовали торжественный прием ветеранов

Фото Видео

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа организовали торжественный прием ветеранов спецподразделений, продемонстрировав им современную технику и вооружение.

В речном порту под Самарой ветеранов встретили с хлебом и солью, под музыкальное сопровождение военного оркестра. После этого делегация приехала в пункт постоянной дислокации соединения, где их ознакомили с современной техникой, снаряжением и вооружением спецназа. Участники мероприятия возложили венки и цветы к мемориалу погибшим военнослужащим спецназа, почтив их память минутой молчания.

Ветераны посетили соединение в ходе пароходного круиза по Волге, организованного свердловским региональным отделением общественной организации «Союз ветеранов спецназа». В составе делегации прибыли участники войны в Афганистане, локальных конфликтов и международных операций, а также Герои Российской Федерации и кавалеры нескольких орденов Мужества.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Праздники , Торжественные церемонии
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