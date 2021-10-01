01.10.2021 (17:30)

Военнослужащие соединения спецназа ЦВО организовали торжественный прием ветеранов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие соединения спецназа ЦВО организовали торжественный прием ветеранов

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа организовали торжественный прием ветеранов спецподразделений, продемонстрировав им современную технику и вооружение.

В речном порту под Самарой ветеранов встретили с хлебом и солью, под музыкальное сопровождение военного оркестра. После этого делегация приехала в пункт постоянной дислокации соединения, где их ознакомили с современной техникой, снаряжением и вооружением спецназа. Участники мероприятия возложили венки и цветы к мемориалу погибшим военнослужащим спецназа, почтив их память минутой молчания.

Ветераны посетили соединение в ходе пароходного круиза по Волге, организованного свердловским региональным отделением общественной организации «Союз ветеранов спецназа». В составе делегации прибыли участники войны в Афганистане, локальных конфликтов и международных операций, а также Герои Российской Федерации и кавалеры нескольких орденов Мужества.

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