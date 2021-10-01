01.10.2021 (17:16)

В ходе осеннего призыва РВСН пополнят более 8 тыс. новобранцев

В осеннем призыве на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) спланировано и будет направлено более 8 тыс. новобранцев. Свыше 2 тыс. призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.

Кроме того, более 1 тыс. человек, прошедших обучение в системе начального профессионального обучения и имеющих специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров будут направлены в соединения и воинские части РВСН.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, – более 1,5 тыс. специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Основная задача осенней призывной кампании, как и весной 2021 года, исключить риски заражения призывников и направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей к местам прохождения военной службы.

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