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01.10.2021 (17:11)

В Санкт-Петербурге авиационные спасатели объединения ВВС и ПВО совершили прыжки с парашютом на площадку ограниченных размеров

В Санкт-Петербурге на аэродроме отдельного вертолетного полка прошла тренировка спасательной парашютно-десантной группы Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

Спасатели отработали выполнение прыжков с парашютом на задержку раскрытия ранца с борта многоцелевого транспортного вертолета Ми-8, а также приземление на площадку ограниченных размеров. Упражнение выполнялось на высоте до 1700 метров. После 20 секунд свободного падения осуществляется раскрытие купола парашюта и посадка в заданную точку.

Для совершения прыжков использовалась парашютная система специального назначения «Арбалет-1», предназначенная для выполнения специальных задач с приземлением на неподготовленные площадки в сложных метеорологических условиях.

В ходе тренировки было совершено более 20 вылетов, совершено более 50 парашютных прыжков.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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