01.10.2021 (17:04)

Ко Дню Сухопутных войск в Сибири стартовало первенство по армейской тактической стрельбе среди снайперов

На базе полигона Кольцово Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища (НВВКУ) сегодня стартовало открытое первенство по армейской тактической стрельбе среди, приуроченное ко Дню Сухопутных войск.

В соревнованиях принимают участие 9 команд: подразделение специального назначения ЦВО, учебный центр (подготовки младших специалистов разведки) НВВКУ, курсанты НВВКУ, Новосибирское ракетное соединение, Главное управление МВД России по Новосибирской области, НВИ, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области (команды от ОМОН, СОБР, специального отряда), УНК «ГРОМ» ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе соревнований участникам предстоит выполнить стрельбу по малоразмерным целям на дальних и сверхдальних дистанциях из неудобных положений в ограниченное время на фоне сложной тактической обстановки.

Особое внимание при ведении стрельбы уделялось обеспечению требований безопасности.

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