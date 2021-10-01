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01.10.2021 (17:00)

В Ярославской области инженеры танковой армии ЗВО под покровом аэрозольной завесы навели мост

В Ярославской области военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) навели тяжелый механизированный мост ТММ-3М для организации проезда бронированной техники.

Действия инженеров от наблюдения условного противника скрыли подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, которые при помощи специальных машин ТДА-3 поставили аэрозольную завесу.

В течение 20 мин. военнослужащие развернули двухпролетный мост грузоподъемностью более 50 тонн. Слаженные действия инженеров позволили танковой колонне преодолеть трехметровый ров и обеспечить оперативное передвижение войск.

Всего в мероприятии боевой подготовки приняло участие свыше 200 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники отдельного инженерно-саперного полка танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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