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01.10.2021 (16:30)

В 201-й военной базе в Таджикистане торжественно отметили День Сухопутных войск

В 201-й военной базе в Таджикистане отметили День Сухопутных войск. В ходе торжественного построения личного состава выступил командир военной базы полковник Сергей Горячев.

«В современных условиях подразделения 201-й военной базы поддерживают высокий уровень своей боевой готовности и продолжают играть важную роль в обеспечении военной безопасности России. Военнослужащие нашего соединения успешно осваивают новое вооружение, отрабатывают эффективные формы применения боевых действий, чтобы гарантировать незыблемость рубежей России и стран Содружества на Центрально-Азиатском направлении. В ходе совместных учений российские военнослужащие регулярно доказывают свое возросшее боевое мастерство, умение надежно и качественно выполнять поставленные задачи в составе коллективных сил содружества между Россией и Таджикистаном. Личный состав 201-й военной базы может гордиться своей принадлежностью к самому крупному виду Вооруженных Сил Российской Федерации», – сказал командир мотострелкового соединения Сергей Горячев.

Наиболее отличившимся военнослужащим, добившихся наилучших результатов в боевой подготовке и спорте были вручены награды, ценные подарки и грамоты. В завершение мероприятия подразделения военной базы под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем на строевом плацу.

Также в рамках празднования Дня Сухопутных войск российские военнослужащие организовали экскурсию на военную базу для учеников школы № 8 города Душанбе. Школьники посетили «Аллею славы» соединения и ознакомились с подвигом каждого героя. В музее подросткам рассказали о боевом пути части со времен ее формирования и по настоящее время, а также продемонстрировали экспозицию одного из боев времен Великой Отечественной войны, в котором воины стрелковой дивизии проявили самоотверженность и отвагу.

Перед музеем базы была организована выставка современных образцов стрелкового оружия и боевой экипировки. Каждый из участников экскурсии мог примерить на себя элементы из состава боевой экипировки военнослужащего «Ратник» и подержать в руках новейшие образцы российского оружия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Военно-патриотическое воспитание
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