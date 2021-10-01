01.10.2021 (16:45)

В соединении морской авиации БФ проходят работы по переводу техники на зимний период эксплуатации

В соединении морской авиации Балтийского флота начались плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации.

В настоящее время специалистами проводится полный комплекс сезонного обслуживания самолетов и вертолетов - замена жидкостей, проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, уточнение перечня целевых осмотров систем и агрегатов, надежность которых снижается в процессе эксплуатации в условиях повышенной влажности прибалтийского климата.

На заключительном этапе специально созданные комиссии осуществят проверку качества проделанных работ.

При этом мероприятия по переводу совмещены с интенсивной боевой учебой — плановые полеты самолетов и вертолетов морской авиации будут проводиться несколько раз в неделю в дневное и ночное время в различных метеоусловиях. Кроме того, перевод вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации не влияет на боеготовность авиации флота. Летчики несут дежурство в штатном режиме.

К выполнению мероприятий сезонного обслуживания авиационной техники привлечено более 100 военнослужащих инженерно-технических служб авиасоединения и около 50 единиц техники, среди которых истребители Су-27, многоцелевые истребители СУ-30СМ, фронтовые бомбардировщики СУ-24, ударные вертолеты Ми-28, корабельные вертолеты КА-27 и другие типы авиатехники.

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