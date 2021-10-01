01.10.2021 (16:20)

Командование ЦВО поздравило со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге

Командование Центрального военного округа и представители военного комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга поздравили со столетним юбилеем фронтовика-минометчика Дмитрия Ершова.

Вручая поздравительный адрес от командования ЦВО, заместитель командующего по работе с ветеранами генерал-майор Алексей Попов отметил: «Уважаемый Дмитрий Сысоевич! Вы уникальный человек. На примере ваших подвигов, отмеченных четырьмя орденами Красный Звезды и иными наградами, будет воспитано не одно поколение воинов-уральцев. Желаю бодрости, духовной крепости. Благодарим вас за победу, за мирное небо над головой!».

По завершении встречи Дмитрия Сысоевича пригласили принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 125-летию со дня рождения маршала Победы, четырежды Героя Советского союза Г. К Жукова. Ветеран неоднократно встречался с маршалом Победы, когда служил в Уральском округе.

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