01.10.2021 (16:20)
Командование ЦВО поздравило со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны в Екатеринбурге
Командование Центрального военного округа и представители военного комиссариата Чкаловского района города Екатеринбурга поздравили со столетним юбилеем фронтовика-минометчика Дмитрия Ершова.
Вручая поздравительный адрес от командования ЦВО, заместитель командующего по работе с ветеранами генерал-майор Алексей Попов отметил: «Уважаемый Дмитрий Сысоевич! Вы уникальный человек. На примере ваших подвигов, отмеченных четырьмя орденами Красный Звезды и иными наградами, будет воспитано не одно поколение воинов-уральцев. Желаю бодрости, духовной крепости. Благодарим вас за победу, за мирное небо над головой!».
По завершении встречи Дмитрия Сысоевича пригласили принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 125-летию со дня рождения маршала Победы, четырежды Героя Советского союза Г. К Жукова. Ветеран неоднократно встречался с маршалом Победы, когда служил в Уральском округе.