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01.10.2021 (16:15)

Личный состав Военно-медицинской академии принял участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций»

Команда Военно-медицинской академии приняла участиево Всероссийском дне бега «Кросс наций – 2021», который прошел на Крестовском острове Санкт-Петербурга. Он проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий г. Санкт-Петербурга на 2021 г.

В церемонии открытия спортивной массовой акции приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и председатель Комитета
по физической культуре и спорту, заслуженный мастер спорта России Антон Шандырь.

По традиции забег стартовал ровно в полдень с выстрелом пушки на Петропавловской крепости. В спортивном мероприятии приняли участие 3 тыс. петербуржцев. Дистанция в 5 тыс. метров проходила вдоль набережной Финского залива.

От Военно-медицинской академии в «Кроссе наций» приняли участие более 120 курсантов и слушателей академии.

Поддержали инициативу за здоровый образ жизни представители кафедр и клиник академии. В частности, в забеге приняли участие представители клиники акушерства и гинекологии – Головнёва И.О. (инструктор ЛФК), Дмитриева Н.В. (медицинская сестра), Авраменко А.В. (делопроизводитель).

Каждому участнику «Кросса Наций-2021» на финише была вручена медаль, а призерам – дипломы и сувениры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-медицинская эстафета
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