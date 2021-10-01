01.10.2021 (16:00)

80 лет со дня основания отметил Тульский зенитный ракетный полк Западного военного округа

В Воронеже прошли торжественные мероприятия по случаю 80-летия со дня образования Тульского зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе торжественных мероприятий в управлении полка офицеры командования под руководством командира полковника Владимира Мартынова, поздравили личный состав с годовщиной образования. В здании офицерского клуба состоялась церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих, а также проведен праздничный концерт.

Тульский зенитный ракетный полк сформирован в 1941 году по приказу Наркома обороны СССР на базе зенитного артиллерийского полка ПВО, дислоцировавшегося в то время под Москвой.

По приказу командующего московской зоной ПВО полк с началом войны 22 июня 1941 года занимает боевые порядки для противовоздушной обороны города Тулы и уже в июле уничтожал самолёты разведывательной авиации противника.

В 1960 году полк был перевооружен на ЗРК С-75 «Десна» и заступил на боевое дежурство. В 1974 году на вооружение поступил ЗРК С-200, в 1994 году – С-300ПТ, а в 1998 году С-300ПС.

В настоящее время Тульский полк, вооружённый ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит», несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне государственных и военных объектов Российской Федерации.

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