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01.10.2021 (15:45)

Более 25 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО ревакцинировались от COVID-19

Более 25 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Москве, Московской, Смоленской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областях, а также военнослужащие Отдельного Комендантского Преображенского полка, отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина. Семеновского полка Западного военного округа ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции.

В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинских частей, получившие полный курс вакцинации более 6 месяцев назад. На данный момент в соединениях и воинских частях ЗВО дислоцированных на территории 5 регионов России прививку, двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали 90% военнослужащих. Ревакцинация проводится в медицинских пунктах подразделений.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт» на организм человека. Ревакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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