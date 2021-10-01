01.10.2021 (15:30)

В Михайловской военной артиллерийской академии наградили победителей и призеров чемпионата вузов Сухопутных войск по волейболу

В течение трех дней в спортивном зале Михайловской военной артиллерийской академии проводился чемпионат вузов Сухопутных войск ВС РФ по волейболу.

В чемпионате приняли участие команды: Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург); Новосибирского высшего военного командного училища (г. Новосибирск); Московского высшего общевойскового командного училища (г. Москва); Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск); Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (г. Благовещенск); Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища (г. Казань).

После нескольких дней жаркой, острой и бескомпромиссной борьбы за призовые места финал чемпионата определил победителя. В решающей схватке встретились команда хозяев поля и Новосибирского высшего военного командного училища. Сибиряки проявили волю к победе и не утратили боевого азарта до последней минуты матча. Захватывающие моменты сетов подарили болельщикам яркие эмоции.

Гимн Сухопутных войск в исполнении вокальной группы академии ознаменовал значительное событие спортивной жизни военнослужащих.

В церемонии награждения приняли участие помощник главнокомандующего Сухопутными войсками по физической подготовке полковник Александр Шапошников, начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев, советник губернатора Ленинградской области Александр Габитов и заместитель генерального директора клуба «Зенит» Владимир Можайцев.

В своем выступлении полковник Александр Шапошников от имени главнокомандующего Сухопутными войсками выразил благодарность начальнику Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенанту Сергею Баканееву за высокий уровень организации чемпионата и уверенность в том, что мероприятие, стартовавшее в стенах академии, станет традиционным.

«Золото» завоевала команда Михайловской военной артиллерийской академии. Роскошный Кубок вручил капитану команды начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев. «Серебро» у команды из Казани. В Благовещенск уехала «бронза».

Среди игроков лучшим нападающим признан Данил Радушинский (Новосибирское высшее военное командное училище). Из команды-победительницы награждены двое. Анатолий Швецов – как лучший связующий, и как самый ценный игрок – Александр Шерстобоев. Лучшим либеро среди участников назван Рауф Гарипов из команды Казанского высшего танкового командного училища.

Грамотами главнокомандующего Сухопутными войсками была награждена судейская бригада. Главный судья соревнований начальник кафедры физической подготовки академии полковник Андрей Труль.

Церемония чествования победителей и призёров прошла в теплой дружеской обстановке. В ходе неё выступили участники художественной самодеятельности академии и танцевальная группа SWAGGA ROCKA.

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