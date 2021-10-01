Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.10.2021 (15:15)

В Воронежской области расчёты артиллерийских установок «Нона-СВК» уничтожили подразделения условного противника

На военном полигоне Криница в Воронежской области в День Сухопутных войск в ходе тактического учения расчёты уникальных 120-мм самоходных артиллерийский установок «Нона-СВК» уничтожили подразделения условного противника.

Военнослужащие выполнили марш в назначенный район, преодолев различные искусственные и естественные препятствия, а также отработали приёмы вождения в условном населённом пункте плотной застройки.

Артиллеристы батарейными залпами по движущимся мишеням уничтожили колонны «врага», а затем прямой наводкой – огневые точки противника. На выполнение задачи военнослужащим было предоставлено не более 30 минут.

Всего к тактическому учению было привлечено свыше 150 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Около 200 снайперов ЗВО отработали стрельбу по воздушным целям из движущихся автомобилей
Более 40 дивизионов ракетных войск и артиллерии ЗВО объединили в единый разведывательно-огневой комплекс
На вооружение мотострелкового соединения ЗВО в Ленинградской области поступили ПЗРК «Верба»
На Балтийском флоте готовятся к приёму молодого пополнения в рамках осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу

Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false