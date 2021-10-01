01.10.2021 (15:15)

В Воронежской области расчёты артиллерийских установок «Нона-СВК» уничтожили подразделения условного противника

На военном полигоне Криница в Воронежской области в День Сухопутных войск в ходе тактического учения расчёты уникальных 120-мм самоходных артиллерийский установок «Нона-СВК» уничтожили подразделения условного противника.

Военнослужащие выполнили марш в назначенный район, преодолев различные искусственные и естественные препятствия, а также отработали приёмы вождения в условном населённом пункте плотной застройки.

Артиллеристы батарейными залпами по движущимся мишеням уничтожили колонны «врага», а затем прямой наводкой – огневые точки противника. На выполнение задачи военнослужащим было предоставлено не более 30 минут.

Всего к тактическому учению было привлечено свыше 150 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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