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01.10.2021 (15:00)

Военнослужащие дальней авиации организовали для школьников занятие по военной подготовке

Военнослужащие авиационного полка дальней авиации провели занятие по военной подготовке с школьниками Кировского муниципального района.

         Для ребят была организованна выставка образцов стрелкового оружия, а также экипировки современного военнослужащего.

         В ходе мероприятия военные наставники продемонстрировали школьникам устройство и порядок выполнения нормативов по разборке и сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова. Затем все желающие смогли самостоятельно выполнить данные нормативы.

         Также для школьников была организована военно-прикладная эстафета.

         «Для нас большая радость, когда дети интересуются чем-то новым, стремятся достигать спортивные вершины и ведут здоровый образ жизни. Большая часть из этих ребят посещают нашу войсковую часть не в первый раз. Мы горды, то что у нас есть такое подрастающие поколение», - сказал временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе майор Иван Субботин.

         Всего в мероприятиях приняли участие 30 юных активистов, состоящих в всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия».

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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