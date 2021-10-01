01.10.2021 (14:45)

Около 200 снайперов ЗВО отработали стрельбу по воздушным целям из движущихся автомобилей

Более 200 снайперов соединений и воинских частей общевойскового объединения Западного военного округа, дислоцированного в Ленинградской области, готовятся к контрольной проверке по уникальной методике.

Стрельба ведется из кузовов движущихся грузовых автомобилей, что способствует повышению готовности снайперов к действиям в различных ситуациях, эффективной стрельбе из самых неудобных положений.

Военнослужащие поразили цели, имитирующие водителей бронетехники и командный состав условного противника, а также аэродинамические цели, летящие на скорости около 60 км/ч. из модернизированных снайперских винтовок Драгунова СВД и крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК «Корд» калибра 12,7 мм.

Выполнение задач проходило из закрытых и подвижных огневых позиций на дистанциях от 500 до 1300 м. с учетом рельефа местности и окружающего ландшафта днем и ночью.

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