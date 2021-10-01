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01.10.2021 (14:30)

На российско-монгольском учении «Селенга-2021» военнослужащие двух стран впервые отработали совместную борьбу с беспилотниками

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В Монголии на полигоне Дойтын Ам в ходе российско-монгольского учения «Селенга-2021» военнослужащие двух стран впервые совместно отработали борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Подразделения ПВО двух стран шквальным огнем уничтожили свыше десятка боевых дронов условного противника.

В свою очередь танковые и мотострелковые подразделения при поддержке армейской авиации и артиллерии отработали ряд тактических элементов в ходе наступательных действий с неполным расходом боеприпасов.

После воздушной разведки и дистанционного минирования местности вертолетной парой армейской авиацией военнослужащие военной полиции двух стран на штатной спецтехнике выполнили учебно-боевые задачи по блокированию и захвату групп условных боевиков.

В текущем году в международном учении участвуют военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, и подразделения вооруженных сил Монголии. Всего задействовано порядка 1,5 тыс. человек и более 200 единиц военной техники.

По окончании учения «Селенга-2021» в городе Дзуунмод (Центральный аймак, Монголия) вблизи полигона Дойтын Ам пройдут торжественные мероприятия с участием творческих коллективов России и Монголии.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , ПВО , Восточный военный округ
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