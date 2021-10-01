01.10.2021 (14:00)

Более 40 дивизионов ракетных войск и артиллерии ЗВО объединили в единый разведывательно-огневой комплекс

Более сорока дивизионов ракетных войск и артиллерии (РВиА) общевойсковых объединений Западного военного округа (ЗВО) и береговых войск Балтийского флота выполнят задачи в едином разведывательно-ударном комплексе. Тренировки артиллеристов и ракетчиков ЗВО на общевойсковых полигонах пройдут в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В едином тактическом замысле координаты учебных целей будут передаваться посредством автоматизированных систем управления одновременно на командные пункты дивизионов РВиА. В контрольной проверке будут задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер», реактивные системы залпового огня РСЗО «Ураган» и РСЗО «Торнадо-С», самоходные миномёты «Тюльпан» и самоходные пушки «Пион», самоходные артиллерийские установки САУ 2С33 «Мста-СМ2», а также береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

Под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева комиссии из управления штаба военного округа оценят боевые возможности соединений и воинских частей. В рамках контрольной проверки войска округа проведут более 30 тактических учений различного уровня, выполнят задачи автономно и в составе межвидовых группировок войск.

«В ходе тактических учений нам предстоит оценить навыки командиров в управлении штатными и приданными подразделениями, их умение организовать огневое поражение целей, а также навыки взаимодействия с экипажами армейской авиации», – пояснил генерал-полковник А. Журавлев.

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