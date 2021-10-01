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01.10.2021 (13:30)

В Ивановской области прошли полеты на самолетах Ан-2

В Ивановской области на аэродроме Иваново-Северный экипажи военно-транспортной авиации выполнили учебно-тренировочные полеты на самолетах Ан-2. Летчики отработали взлет, посадку, а также обеспечили высадку десанта. Личный состав ВДВ производил десантирование на высоте от 600 м при скорости 130 км/ч.

Всего в учебном мероприятии было задействовано более 10 самолетов Ан-2, которыми было десантировано более 600 военнослужащих. В полетах принимали участие молодые летчики, выпускники 2020 года, всего было выполнено 2 летные смены.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Самолеты , Воздушно-космические силы (ВКС)
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