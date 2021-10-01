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01.10.2021 (13:15)

На Балтийском флоте готовятся к приёму молодого пополнения в рамках осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу

В Калининградской области готовятся к приему призывников из других регионов России, которые будут прибывать на Балтийский флот в ходе осеннего призыва 2021 года граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации осенний призыв на военную службу граждан проводится с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

В частях и соединениях флота будет сформировано около 20 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение.

С ноября по январь в этих подразделениях военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие полуторамесячную теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам.

После начальной военной подготовки в местах прохождения службы новоиспеченные военнослужащие примут Военную присягу на верность Родине.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва корабли и части Балтийского флота пополнят около пяти тысяч новобранцев.

Что касается калининградских призывников, то на военную службу призовут чуть более тысячи человек. Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска, будут проведены с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения вирусных инфекций.

В этих целях во всех военных комиссариатах области приняты дополнительные меры по профилактике распространения вирусных инфекций. Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.

Помимо этого, усилены режимы проветривания, предусмотрена регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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