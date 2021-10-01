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01.10.2021 (13:00)

В Подмосковье в День Сухопутных войск прошло учение Кантемировской танковой дивизии

В Подмосковье на полигоне Головеньки в День Сухопутных войск военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели масштабные учения.

 В рамках учения военнослужащие на расстоянии от 400 м до 2 км танков Т-80БВМ поразили бронетехнику, вертолёты и живую силу условного противника, которые имитировали полноразмерные мишени. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Стрельба велась также с вооружения боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, гранатомётчики выполнили боевые стрельбы из РПГ-7, а также стрельба велась из АК-74 и ПМ.

 Разведчики продемонстрировали свои навыки на полосе препятствий, где преодолели в одиночном порядке и в составе групп инженерные заграждения, рвы, окопы, разрушенные стены и завалы.

Подразделения связи организовали радиосвязь в полевых условиях на полигоне с применением новейших машин, военные медики провели спасение раненых. 

Также состоялся самый сложный элемент боевой подготовки, в рамках учения военнослужащие преодолели на танках Т-80 водоем глубиной до 5 м и шириной более 100 м. В условиях отсутствия видимости механики-водители, ориентируясь по приборам, осуществляли управление боевой машиной по дну без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Танкисты экипировались в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие противогазы ИП-5, предназначенные для подъема на поверхность воды при эвакуации в случае остановки танка или его затопления. С изолирующим противогазом военнослужащий может провести под водой более двух часов.

Всего в учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих, порядка 70 единиц вооружения военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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