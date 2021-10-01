01.10.2021 (12:45)

В Доме офицеров 15-й армии ВКС ОсН состоялся семинар для руководителей военно-патриотических организаций Подмосковья

В Доме офицеров 15-й армии Воздушно-космических сил ОсН состоялся семинар для руководителей военно-патриотических организаций Подмосковья, организованный Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

В своем выступлении заместитель начальника Главного Испытательного космического центра имени Г.С. Титова по военно-политической работе, полковник Андрей Дубовой отметил важность проведения семинара. По словам Андрея Ивановича, подобные мероприятия нужны для координации работы военно-патриотических организаций, чтобы процесс шел планово и приносил пользу для патриотического воспитания молодежи.

«Мы уже пришли к общему мнению, что необходимо создать и систематизировать стандарты военно-патриотического воспитания детей. Хочу отметить, что руководители организаций действительно увлечены развитием своих подопечных и стараются передать им свой опыт», – отметил заместитель начальника регионального штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движение «Юнармия» Евгений Лукошников.

В семинаре принимали участие начальники и заместители муниципальных образований Московской области, а также представители ГУСК, ВКС РФ, ВВПОД «Юнармия», руководители военно-патриотических организаций и поисковых отрядов области. По окончании мероприятия всем участникам представилась возможность посетить Экспозиционно-выставочный центр и музей Русского военного костюма Дома офицеров.

Данный ежегодный семинар проводится с целью обмена опытом и знаниями, для усовершенствования работы в сфере патриотического воспитания молодежи.

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