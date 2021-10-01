01.10.2021 (12:30)

В рамках тактического учения с подразделениями ПВО Уссурийского соединения ВДВ десантники-зенитчики учились отражать воздушное нападение

На полигоне Сергеевский в Приморском крае, в рамках проведения тактических учений с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Уссурийского отдельного десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск, была успешно отражена атака средств воздушного нападения условного противника из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба».

По сигналу руководителя учения зенитно-ракетные подразделения соединения совершили марш на штатной технике (БТР-ЗД) в заданный район. Развернувшись в боевой порядок, подразделения вышли на огневой рубеж и осуществили подготовку к стрельбе.

В ходе проведения этапа боевой стрельбы десантники-зенитчики из Уссурийска отработали вводные по обнаружению, опознанию, сопровождению и уничтожению средств воздушного нападения, имитирующих беспилотные летательные аппараты и вертолеты условного противника. Стрельба велась на максимальных дальностях и высотах, на встречных и догонных курсах, по результатам которой, все воздушные цели, по которым была поставлена огневая задача были поражены.

Для качественной оценки выполнения задач и определения возможностей расчетов на полигоне была создана максимально сложная мишенная обстановка. В воздух одновременно запускалось до 8 воздушных целей, об их количестве и времени пуска расчетам заранее не сообщалось.

За время учения было отработано более 10 различных задач. Обнаружено, сопровождено и уничтожено 9 имитируемых воздушных целей.

Учение завершило этап слаживания зенитных ракетных подразделений, в ходе которого военнослужащие совершенствовали навыки управления работой боевых расчетов при занятии огневой позиции, ведении стрельбы и ее корректировке, что позволило командирам выработать умение принимать решения в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки.

Подводя итоги учения, руководитель стрельбы – начальник ПВО гвардейского соединения ВДВ гвардии майор Дмитрий Сидоров отметил, что подразделения с поставленной задачей справилась. Все учебные воздушные цели были поражены, задача выполнена.

ПЗРК «Верба» оснащен новой оптической трехдиапазонной головкой самонаведения и способен поражать цели, летящие со скоростью до 500 м/с, на дальности до 6 км и высоте до 4 км. Масса боевой части ракеты составляет около 2,5 кг.

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