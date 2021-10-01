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01.10.2021 (12:15)

В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ прошли боевые стрельбы взводов

На полигоне Сосновый бор отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия), с личным составом десантно-штурмового батальона были проведены боевые стрельбы взводов.

Целями мероприятия являются: повышение подготовки десантно-штурмовых подразделений, совершенствование их боевой слаженности, выработка у личного состава высоких морально-боевых качеств, психологической устойчивости и физической выносливости.

В ходе боевых стрельб взводов военнослужащие отразили авиационные удары cредств воздушного нападения нападение условного противника, разгромили его развертывающиеся резервы, уничтожили его аэромобильные и диверсионно-разведывательные группы. Они также отработали захват позиций условного противника и их удержание до прибытия основных сил. Десантники на различных дальностях поразили появляющиеся мишени, имитирующие бронированные цели и живую силу. Военнослужащие вели огонь из штатного вооружения БМП-2К-АУ, стрелкового оружия (автоматы АК-12, пулеметы ПКМ и «Печенег») и гранатометов РПГ-7Д.

Всего в боевых стрельбах взводов десантно-штурмового батальона было задействовано более 150 военнослужащих и до 30 единиц боевой и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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