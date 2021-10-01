01.10.2021 (12:00)

Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих армейского корпуса с Днём сухопутных войск

Сегодня в России отмечается День Сухопутных войск. С этим праздником командующий Северным флотом Герой России Александр Моисеев поздравил командование и военнослужащих армейского корпуса, сформированного на флоте несколько лет назад. В его состав вошло самое крупное сухопутное соединение ВС РФ в Заполярье - Печенгская отдельная мотострелковая бригада и единственная в российской армии отдельная арктическая мотострелковая бригада, дислоцированная в посёлке Алакуртти (Мурманская область).

Командующий отметил важную роль военнослужащих мотострелковых соединений, которую они играют в системе обороны России в Арктике, и их вклад в успешное выполнение текущих мероприятий боевой и оперативной подготовки Северного флота.

Сегодня в управлении и соединениях армейского корпуса Северного флота, которым командует генерал-лейтенант Дмитрий Краев, проходят торжественные мероприятия. В посёлке Печенга, где расположен штаб отдельной мотострелковой бригады Северного флота состоится открытие музея Боевой славы соединения.

Мотострелковые соединения Северного флота сегодня оснащены современной боевой техникой и вооружением, позволяющим успешно выполнять все поставленные задачи в условиях Крайнего Севера и Арктики. Личный состав бригад неоднократно принимал участие в учениях арктической экспедиционной группировки Северного флота на островах Северного Ледовитого океана и континентальном побережье России. Также они имеют достаточный боевой опыт для уверенных действий в разных климатических и географических условиях.

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