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01.10.2021 (11:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло соревнование по военно-прикладным видам спорта

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели соревнование по военно-прикладным видам спорта, посвященное Дню Сухопутных войск.

Спортивные мероприятия, в которых приняли участие около 100 военнослужащих прошли на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и включали в себя три этапа.

На первом этапе военнослужащим необходимо было поразить из АК-74 мишени, находящиеся на расстоянии 100 метров из положения стоя, с колена и лежа имея в арсенале 30 патронов. Второй этап включал в себя метание гранат на точность и на дальность, а на третьем этапе подразделения ОГРВ ПРРМ соревновались в перетягивании каната.

Судейская коллегия, включавшая в себя офицеров служб управления ОГРВ ПРРМ, определила победителей в командном и личном зачетах. Все призеры соревнований были поощрены грамотами и ценными подарками с символикой Минобороны России.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Военно-прикладной спорт , Западный военный округ
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