01.10.2021 (11:39)

Призывники и граждане, имеющие отсрочку от службы, будут приниматься раздельно в ходе осеннего призыва 2021 года

В целях недопущения распространения вирусной инфекции среди молодых людей военными комиссариатами ЦВО разработан раздельный график посещения призывных комиссий для будущих военнослужащих по призыву и граждан, имеющих отсрочку.

Помимо раздельного приема в военных комиссариатах организована входная барьерная термометрия и бактерицидная обработка помещений. Регламент работы призывных комиссий также будет скорректирован в направлении сокращения одновременного массового прибытия граждан в военкоматы.

Те призывники, у кого по результатам входной термометрии будет выявлена высокая температура не будут допущены в здание военного комиссариата, а сразу же направлены в медицинское учреждение соответствующего профиля.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.



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