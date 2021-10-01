01.10.2021 (11:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели тренировку по связи.

В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало около 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.

В ходе занятия на специальных учебных местах военнослужащие отрабатывали установку связи по кабельным линиям, а также радиорелейную связь. Особенностью проведения тренировки по связи стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.

По итогам занятий, военные связисты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию средств радиорелейной связи.

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