01.10.2021 (11:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по связи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели тренировку по связи.
В мероприятии по проверке уровня готовности специалистов связи участвовало около 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ.
В ходе занятия на специальных учебных местах военнослужащие отрабатывали установку связи по кабельным линиям, а также радиорелейную связь. Особенностью проведения тренировки по связи стала отработка вопросов обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки.
По итогам занятий, военные связисты продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков по практическому использованию средств радиорелейной связи.
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