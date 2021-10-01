Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.10.2021 (11:00)

Транспорт для доставки призывников из регионов ЦВО на призывные и сборные пункты пройдет специальную дезинфекцию

Транспорт для доставки новобранцев из регионов Центрального военного округа (ЦВО) на призывные и сборные пункты пройдет специальную дезинфекцию в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.  Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт, задействованный для перевозки молодого пополнения до призывных, сборных пунктов и к местам прохождения военной службы будет проходить комплексную дезинфекцию. Многоуровневой обработке будут подвергнуты салоны автобусов, багажные отделения и системы кондиционирования. В несессеры, выдаваемые на сборных пунктах, будут дополнительно заложены средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски», - сказал генерал-майор Александр Линьков.

Доставка граждан к местам прохождения срочной службы будет осуществляться в составе воинских поездных команд, а также в отдельных арендованных вагонах, в которых также заблаговременно будут проведены все дезинфекционные мероприятия.   

Всего будет сформировано 14 воинских эшелонов для отправки молодого пополнения к местам прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного и Западного военных округов.

Воинскими эшелонами планируется перевести около 9 тыс. человек, а воздушными судами гражданской и военно-транспортной авиации около 2 тыс. человек.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Сто восемьдесят юношей из регионов ЦВО пополнят ряды Президентского полка в ходе осеннего призыва
Первые отправки в войска для прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири, Поволжья начнутся 15 октября
Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветерана ВОВ с Международным днем пожилых людей
ЦВО направит в войска более 54 тыс. новобранцев из регионов Урала, Сибири, Поволжья

Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false