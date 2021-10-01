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01.10.2021 (10:30)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к сдаче итоговой проверки за 2021 учебный год

В Дагестане на полигоне Аданак подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к сдаче итоговой контрольной проверки за 2021 учебный год. Военнослужащие сдадут зачеты по тактической, специальной, технической, инженерной, медицинской подготовкам, а также по вождению боевых машин, по стрельбе из стрелкового оружия, вооружения бронетранспортёров БТР-82А и артиллерийских систем.

На учебных полигонах подразделения морской пехоты в составе батальонных тактических групп отработают новые тактические приёмы маневренной обороны. Также военнослужащие выполнят контрольные боевые стрельбы по сложным мишенным позициям, имитирующим живую силу, боевую технику, пункты управления и укрепленные огневые точки противника.

Для обеспечения объективного контроля действий подразделений морской пехоты будут задействованы расчёты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

Кроме того, в рамках итоговой проверки будут оцениваться рационализаторские предложения и нешаблонное мышление командиров различного уровня при организации ими мероприятий боевой подготовки.

Помимо воинских частей береговых войск проверку сдают экипажи боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, в том числе экипаж ракетного корабля «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Астрахань» и «Махачкала».

Всего к сдаче итоговой проверки привлекаются более 20 тыс. военнослужащих ЮВО. В мероприятиях задействовано свыше 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Морская пехота , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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