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01.10.2021 (10:00)

Личный состав БРК «Бал» Каспийской флотилии отработал действия по нанесению ракетных ударов

В рамках подготовки к предстоящим двусторонним командно-штабным учениям расчёты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии отработали действия по организации управления ракетными ударами.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие совершили марш на штатной технике в позиционный район, расположенный на морском побережье Республики Дагестан. Там они выполнили инженерное оборудование и маскировку боевых машин, провели техническую и специальную подготовку комплекса. Затем военнослужащие отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по морским надводным целям, произведя электронные пуски ракет.

Кроме того, расчёты стартовых батарей отработали размещение техники на различных позициях, выполнили нормативы по развёртыванию, по смене местоположения после применения оружия. Механики-водители совершенствовали навыки вождения тяжёлой боевой техники в составе колонны по сложной  пересеченной местности. Расчёты транспортно-заряжающих машин выполнили комплекс мероприятий по доставке и погрузке боекомплекта на пусковые установки.

Всего в мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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