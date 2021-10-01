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01.10.2021 (09:45)

Сто восемьдесят юношей из регионов ЦВО пополнят ряды Президентского полка в ходе осеннего призыва

Сто восемьдесят призывников из регионов Сибири, Урала и Поволжья отправятся служить в Президентский полк в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу. Об этом журналистам сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Этой осенью сто восемьдесят призывников пополнят ряды Президентского полка, что на 30 человек больше чем в весенний призыв этого года. Кандидаты прошли конкурс, успешно преодолев тесты профессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование», - заявил генерал-майор А. Линьков.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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