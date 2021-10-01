01.10.2021 (09:30)

Адлерскому маяку присвоят имя адмирала Анатолия Комарицына

Сегодня, 1 октября 2021 года, в 15:00 в городе Адлер Краснодарского края пройдут торжественные мероприятия, посвящённые присвоению Адлерскому маяку почётного наименования – имени адмирала Анатолия Комарицына. Кроме того, в ходе них состоится церемония открытия памятной доски.

Согласно указанию главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, мероприятия будут проведены под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова.

В торжестве примут участие: командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов, начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Константин Сперанский, командир Новороссийской ВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов, начальник 80-го района гидрографической службы капитан 2 ранга Макар Кулик, ветераны ВМФ, среди которых адмирал Константин Сиденко, адмирал Виктор Фёдоров, контр-адмирал Сергей Козлов, капитан 1 ранга Александр Шеметов, заместитель главы города-курорта Сочи Константин Чеботарь, а также ветераны гидрографической службы ВМФ, родственники адмирала Анатолия Комарицына, представители РГО.

Справочно:

Адмирал Анатолий Александрович Комарицын (1946 – 2017) – советский и российский военачальник, доктор технических наук, профессор, заслуженный военный специалист Российской Федерации. Адмирал занимал должности начальника Главного управления навигации и океанографии Минобороны России, председателя Национального океанографического комитета РФ, член Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.

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