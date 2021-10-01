01.10.2021 (09:00)

Первые отправки в войска для прохождения службы по призыву из регионов Урала, Сибири, Поволжья начнутся 15 октября

Первые отправки новобранцев из регионов Урала, Сибири и Поволжья начнутся 15 октября. Более 300 молодых людей отправятся в войска из республик Алтай, Марий Эл, Чувашия, Алтайского края, Иркутской, Саратовской, Кировской, Курганской и Кемеровской областей.

Всем молодым людям, направляемым на сборные пункты регионов дислокации ЦВО в ходе осеннего призыва на военную службу, проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

Для доставки призывников к местам прохождения службы по призыву будут использованы 14 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную обработку.

Около 50 нештатных дезинфекционных команд сформировано в регионах дислокации ЦВО для обеспечения мероприятий осеннего 2021 года призыва на военную службу. Сформированные команды будут не реже двух раз в сутки проводить специальную обработку помещений призывных и сборных пунктов, а также транспорта, выделяемого для перевозки призывников.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

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