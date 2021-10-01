01.10.2021 (08:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветерана ВОВ с Международным днем пожилых людей

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Ковтун Леокадию Дмитриевну с Международным днем пожилых людей.

Офицеры прибыли по месту жительства, где проживает ветеран и от всего личного состава военной базы поздравили её с праздником, вручив цветы и поздравительный адрес. В ходе беседы Леокадия Ковтун поделилась с гостями интересными историями из своей жизни в годы Великой Отечественной войны, а также после Победы.

Войну Леокадия Дмитриевна встретила в 1941 году в Могилевской области Белорусской ССР. Чтобы не погибнуть от рук оккупантов и оказать помощь стране, она в четырнадцатилетнем возрасте ушла добровольцем в партизанский отряд и закончила курсы медицинской сестры. Среди товарищей по оружию пользовалась уважением и авторитетом, неоднократно спасала жизни советских солдат в боях. Она награждена орденом «Отечественной Войны» 1-й степени, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За победу над Германией» и многими другими наградами.

Также командование военной базы для фронтовиков, проживающих в городе Душанбе провело гуманитарную акцию. Пожилым людям были переданы продуктовые наборы, в которые вошли мясо, крупы, мука, сахар, мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, соки. Вместе с этим, ветеранов обеспечили медицинскими наборами первой необходимости.

В благотворительной акции приняли участие заместитель командира базы по военно-политической работе полковник Александр Липатов и помощник командира воинской части по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. Они от лица всех военнослужащих пожелали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, а ветераны в свою очередь выразили им слова благодарности.

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