01.10.2021 (08:15)

ЦВО направит в войска более 54 тыс. новобранцев из регионов Урала, Сибири, Поволжья

Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу направят для прохождения службы более 54 тыс. новобранцев. Об этом сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Свыше 54 тыс. молодых ребят будут направлены для прохождения военной службы из регионов дислокации ЦВО в ходе осеннего призыва. Службу они будут проходить во всех военных округах, на Северном флоте, а также в других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву», - сказал генерал-майор Александр Линьков. Он отметил, что для доставки призывников к местам прохождения службы по призыву будут использовано 14 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную обработку.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в соединениях и частях ЦВО оборудовано более 100 пунктов отдельного размещения призывников. Каждый пункт размещен в отдельных зданиях и обеспечен запасом защитных медицинских масок, средств дезинфекции. Командиры, принимающие новобранцев в свои подразделения, будут проживать вместе с призывниками до окончания двухнедельного периода.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

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