01.10.2021 (08:00)

В Забайкальском крае связисты ВВО провели масштабную радиотренировку

Специалисты войск связи Восточного военного округа (ВВО) провели масштабную радиотренировку, отработав обеспечение устойчивой и непрерывной связи между пунктами управления объединения.

Военные связисты выполнили нормативы по развертыванию радиостанций средней мощности «Артек», унифицированных командно-штабных машин на базе бронетранспортера БТР-80, аппаратных станций и комплексов связи «Редут» после совершения марша и прибытия в незнакомый район, а затем отработали способы обеспечения связи в различных режимах и провели сеансы видеоконференции.

Также на учении были отработаны вопросы маскировки полевых пунктов управления и защиты их от атак ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Выполнение поставленных задач проводилось в условиях сложной радиопомеховой обстановки, которую обеспечило подразделение радиоэлектронной борьбы с помощью переносных генераторов шума.

Всего в мероприятии приняло участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной техники, в том числе современные комплексы «Редут», радиорелейные станции, радиостанции и портативные станции спутниковой связи «Белозер».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице