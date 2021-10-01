01.10.2021 (07:00)
В армейском корпусе Черноморского флота продолжается плановая ревакцинация личного состава
В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) продолжается плановая ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала.
В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие и гражданский персонал соединений и воинских частей армейского корпуса ЧФ, получившие полный курс вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V) до 1 апреля 2021 года.
Медицинскими специалистами составлен план-график ревакцинации, в соответствии с которым в октябре-ноябре будут повторно привиты «Спутником V» более тысячи военнослужащих.
Ревакцинация проводится как в стационарных медицинских пунктах в местах дислокации подразделений, так и на полевых полигонах, силами выездных бригад медицинской службы Черноморского флота.
Повторная вакцинация военнослужащих и гражданского персонала осуществляется на добровольной основе, а после проведения прививок медицинские специалисты наблюдают за состоянием здоровья ревакцинированных.
Помимо этого в плановом порядке продолжается вакцинация призывников весеннего призыва 2021 года, а также военнослужащих и членов их семей, которые по различным причинам ещё не прошли вакцинацию.
В сентябре с.г. военные медики получили очередную партию препарата «Спутник V» общим количеством порядка 2 тыс. доз, для вакцинирования гражданского персонала, военнослужащих армейского корпуса ЧФ и членов их семей на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.