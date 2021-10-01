01.10.2021 (04:30)

Свыше 1 тыс. военнослужащих ВВО выполнили упражнения контрольных стрельб на полигоне в Забайкалье

Военнослужащие подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин. Занятия проходили на полигоне Борзя-Новая.

Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по мишеням, имитирующим наземные и воздушные цели на дальности до 2 тыс. метров. На огневом рубеже была создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевой техники всеми возможными способами: с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию.

Расчеты гранатометов РПГ-7В вели наблюдение за мишенной остановкой, выявляя бронетехнику, которую уничтожали с первого выстрела. Живую силу условного противника мотострелки поражали из автоматов АК-74М, подствольных гранатометов ГП-25 и крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес».

Практические занятия проходили сразу на нескольких учебных местах как в дневное, так и в ночное время суток. В них приняли участие свыше 1 тысячи военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники соединения ВВО.



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