01.10.2021 (04:00)

В ходе тактического учения в Забайкалье расчеты БпЛА «Орлан-10» провели поиск и обнаружение замаскированных целей

Специалисты подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в ходе учения на межвидовом полигоне «Цугол» отработали задачи по поиску и обнаружению диверсионных групп и замаскированных объектов условного противника.

В ходе практического этапа учения расчеты БпЛА «Орлан-10» оперативно выполнили запуск аппаратов с ограниченных площадок и провели воздушную разведку указанного района. Воздушная разведка велась на высотах до 1,5 тысяч метров.

Полученная информация оперативно передавалась наземному оператору на командный пункт, после чего командованием принималось решение по нейтрализации и уничтожению обнаруженных объектов с помощью различных средств поражения, в том числе самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и др.

Для поиска скрытно перемещающихся групп диверсантов, схронов, а также важных военных объектов условного противника, тщательно замаскированных в лесу, военнослужащие использовали камеры оптического и инфракрасного диапазона волн.

В мероприятии приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более десятка беспилотников.

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