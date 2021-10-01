01.10.2021 (00:00)

В России стартовал осенний 2021 года призыв граждан на военную службу

1 октября начинается осенний 2021 года призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тыс. человек. Осенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации.

При этом в соответствии с законодательством призыв не будет проводится в 24 муниципальных образованиях 5 субъектов Российской Федерации – Забайкальский, Камчатский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико-географическими условиями указанных регионов

Особенностью осеннего 2021 года призыва граждан на военную службу является то, что к работе с призывниками будут допущены сотрудники военных комиссариатов только прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела. Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер.

Успешно апробированные и доказавшие свою эффективность в ходе проведения мероприятий предыдущих призывов граждан на военную службу позволили направить на укомплектование войск только здоровых молодых людей и исключить проникновение коронавирусной инфекции в Вооружённые Силы.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество.

Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для СВ и остальных родов войск – защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер.

Призывные и сборные пункты в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами.

В военных комиссариатах организована работа медицинских постов для проведения бесконтактной термометрии всех прибывающих сотрудников и призывников.

При перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться автотранспорт, только прошедший специальную дезинфекционную обработку.

На сборных пунктах организовано тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу, а также представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением.

При убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.

Также будет организовано компактное (изолированное) размещение личного состава воинских команд в залах (местах) ожидания железнодорожных вокзалов (аэропортов), исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы только автомобильным транспортом воинских частей.

Перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено.

При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток.

Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом (машинами скорой помощи) в медицинские организации для оказания экстренной помощи.

Увольнение военнослужащих с военной службы будет проведено в соответствии с законодательством в установленные сроки.

Продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них 8 рот Военного инновационного технополиса «Эра», 4 научно-производственные роты и 5 спортивных рот.

На официальном сайте Минобороны России в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов (Северного флота).

А в разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам, желающим служить в научных ротах. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.

С 14 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 начнет свою работу по вопросам призыва граждан на военную службу «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. График работы: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

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