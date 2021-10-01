01.10.2021 (00:30)

1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечают День Сухопутных войск

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечают профессиональный праздник – День Сухопутных войск. В этом году Сухопутным войскам исполняется 471 год.

Эта дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. История Сухопутных войск берет свое начало с момента создания первого постоянного войска – стрелецких полков и издания соответствующего Указа Ивана IV Грозного.

Сухопутные войска являются видом Вооруженных Сил, предназначенным для прикрытия сухопутной части государственной границы страны, отражения агрессии противника на театрах военных действий, удержания занимаемых районов, рубежей, позиций и объектов, разгрома вторгшихся группировок войск во взаимодействии с видами и родами войск Вооруженных Сил и другими войсками, воинскими формированиями.

В состав Сухопутных войск входят мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, специальные войска.

В Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение на современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. В текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М «Прорыв», модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением «Бережок».

В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».

В войска поставляются зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и его модификация в арктическом исполнении «Тор-М2ДТ», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», комплексы средств автоматизации «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т», радиолокационные станции «Ниобий-СВ» и другие образцы вооружения.

Сегодня в Москве, в честь памятной даты, состоится возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову – первому главнокомандующему Сухопутных войск.

2 октября на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил России состоятся праздничные мероприятия в честь празднования 471-й годовщины создания Дня Сухопутных войск.

В программе праздничных мероприятий плац-концерт роты почетного караула и военного оркестра 154 отдельного комендантского Преображенского полка, проведение реконструкции битвы под Москвой на территории музея под открытым небом «Поле победы».

Также будут представлены образцы современного вооружения, военной техники и экипировки Сухопутных войск России, интерактивные выставки и экспозиции.

Все желающие смогут пройти профессионально-психологический отбор, получить консультацию по выбору военно-учетной специальности и оформить первичные документы для заключения контракта о прохождении военной службы в Сухопутных войсках. Для этого будет развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Каждый желающий, сможет ближе познакомиться с самым многочисленным видом войск Вооруженных Сил России – пройти интерактивный военно-патриотический квест «Один день в Сухопутных войсках», подержать в руках современное стрелковое оружие, примерить боевую экипировку «Ратник», отведать «солдатской каши».

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