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30.09.2021 (20:00)

В Подмосковье стартовала крупнейшая детская военно-спортивная игра «Победа»

Сегодня в подмосковном поселке Калининец стартовала крупнейшая военно-спортивная игра для детей «Победа».

«Она продолжает традиции «Зарницы» — военно-спортивной игры, на которой выросло несколько поколений молодежи нашей страны», — заявил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, выступая на церемонии открытия состязаний.

В рамках главного конкурса игры, который пройдет 2 октября, командам предстоит на время отразить атаку условных диверсантов, примерить на себя роль саперов, преодолеть «зараженную» местность, оказать первую доврачебную помощь.

Военно-спортивная игра «Победа», организованная Юнармией совместно с Минобороны, Министерством просвещения и Российским движением школьников, проводится ежегодно и объединяет десятки тысяч подростков со всей России. На соревнованиях собралось более 70 сборных, каждая из которых представляет свой регион. В этом году основные мероприятия проходят с 29 сентября по 3 октября в парке «Патриот» и на военном полигоне Алабино в Московской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Юнармия
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