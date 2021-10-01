01.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь детям школы-интерната в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь детям школы-интерната в Нагорном Карабахе

Специалисты российского центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента совместно с благотворителями организовали очередную гуманитарную акцию по оказанию помощи детским садам, школам и университетам в Нагорном Карабахе.

В рамках акции российские миротворцы доставили и установили на территории школы-интерната карусель, спортивную и детскую площадку для воспитанников.

«Из Еревана в Степанакерт была доставлена детская площадка, приобретенная благотворительной организацией «Мерси». Доставка была осуществлена транспортными средствами миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе и сегодня прошла установка данной детской площадки в детском доме», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают уделять огромное внимание воспитанию и помощи детям Нагорного Карабаха. Для детей миротворцы проводят уроки мира и безопасности, устраивают исторические викторины, оказывают помощь образовательным учреждениям в доставке резервуаров для питьевой воды, также передают от благотворительных фондов учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости.

Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь. Всего в школе-интернат города Степанакерт обучаются 18 воспитанников из социально-необеспеченных семей Нагорного Карабаха.

Ранее российские миротворцы во дворе школы-интерната установили детский батут, собрали настольный футбол, приняли участие в кулинарных конкурсах и передали от сборщиков винограда первый урожай.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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