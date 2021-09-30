30.09.2021 (19:30)

В городе Гусев Калининградской области мотострелков и танкистов проверили на стрессоустойчивость

В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, с личным составом провели занятия по поддержанию у военнослужащих высокой психологической устойчивости и способности переносить нагрузки в сложной стрессовой обстановке.

В ходе мероприятий более 200 военнослужащих прошли специальную психологическую полосу препятствий, на которой необходимо было преодолеть горящую стену, макет разрушенного моста, а также провести схватку с условным противником. Преодоление психологической полосы сопровождалось громкой аудио дорожкой из колонок со взрывами снарядов и свистом пуль. При этом как мотострелки, так и танкисты продемонстрировали полную готовность к выполнению боевых задач в условиях повышенного стрессового напряжения.

Данные занятия нацелены на достижение военнослужащими способности выдерживать высокие нервно-психические нагрузки и действовать по предназначению в стрессовых ситуациях.

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