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30.09.2021 (19:15)

Курсанты Военной академии РВСН и её филиала проходят производственную практику

Более 100 курсантов третьего и четвертого курсов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (г. Балашиха) и её филиала (г. Серпухов) проходят производственную практику в соединениях и воинских частях РВСН.

Практика проводится с целью совершенствования курсантами практических навыков при работе на агрегатах и аппаратуре управления и связи по выбранным специальностям.

Под руководством опытных офицеров из числа профессорско-преподавательского состава Военной академии РВСН и её филиала, а также офицеров соединений и воинских частей РВСН курсанты получают практические навыки в выполнении обязанностей начальников дежурных смен, командиров подразделений и номеров расчетов.

По завершении практики каждому курсанту будут выставлена оценка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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