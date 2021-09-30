30.09.2021 (19:15)
Курсанты Военной академии РВСН и её филиала проходят производственную практику
Более 100 курсантов третьего и четвертого курсов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (г. Балашиха) и её филиала (г. Серпухов) проходят производственную практику в соединениях и воинских частях РВСН.
Практика проводится с целью совершенствования курсантами практических навыков при работе на агрегатах и аппаратуре управления и связи по выбранным специальностям.
Под руководством опытных офицеров из числа профессорско-преподавательского состава Военной академии РВСН и её филиала, а также офицеров соединений и воинских частей РВСН курсанты получают практические навыки в выполнении обязанностей начальников дежурных смен, командиров подразделений и номеров расчетов.
По завершении практики каждому курсанту будут выставлена оценка.