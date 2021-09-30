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30.09.2021 (17:54)

Военные полицейские Северного флота провели экскурсию для североморских школьников

Военнослужащие военной комендатуры Североморского гарнизона провели ознакомительную экскурсию для семиклассников средней общеобразовательной школы №10 города Североморска – главной базы Северного флота.

Мероприятие было направлено на популяризацию деятельности военной полиции и военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Военные полицейские продемонстрировали школьникам вооружение, военную и специальную технику, различные виды современной экипировки, позволяющей выполнять специальные задачи в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики на суше и на воде.

Дети с удовольствием примеряли на себя бронированные и спасательные жилеты, посидели за рулём спецмашин и прикоснулись к боевому и историческому оружию, выставку которого сделали сотрудники военной полиции специально для североморских школьников.

Заключительная часть встречи была посвящена ответам на вопросы подростков, которых заинтересовала служба военных полицейских.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военная полиция
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