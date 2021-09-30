30.09.2021 (19:00)

В воинских частях армейского корпуса Балтийского флота возросло количество учений по РХБ защите

В летнем периоде обучения в воинских частях армейского корпуса Балтийского флота значительно возросло количество учений, проводимых с применением средств имитации химического заражения.

В настоящий момент все тактические и тактико-специальные учения проведены с использованием учебных рецептур, имитирующих наличие в воздухе и на местности условных токсичных химикатов. Ротами и батальонами мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, отработаны вопросы по оповещению о РХБ заражении, подготовке и преодолению условных зараженных участков, проведению специальной обработки вооружения и техники. Также с военнослужащими проведены занятия по пользованию средствами индивидуальной защиты.

Проведенные мероприятия позволили командирам всех степеней повысить свои навыки в управлении подразделениями в условиях сложной РХБ обстановки, а личному составу – повысить выносливость при нахождении в средствах индивидуальной защиты в условиях повышенных температур.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции подразделениями РХБЗ армейского корпуса оказана посильная помощь органам государственной власти и местного самоуправления в проведении дезинфекции социально значимых объектов на территории Калининградской области.

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