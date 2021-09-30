30.09.2021 (17:49)

В Северную Осетию для участия в международном учении прибыли военнослужащие из Республики Алжир

На военный аэродром Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Северной Осетии, прибыла группа из 80 военнослужащих Алжирской национальной народной армии, которые примут участие в российско-алжирском учении.

По прибытии алжирские военнослужащие прошли таможенные процедуры и выдвинулись на полигон Тарский ЮВО, дислоцированный в Республике Северная Осетия-Алания, где на время учения развернут полевой лагерь.

Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований, найдут и уничтожат условные взрывные устройства, а также проведут радиационную, химическую и биологическую разведку в зданиях и на местности.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Алжира, Армении, Индии, Казахстана, Пакистана и Южной Осетии.

Международные совместные мероприятия проводятся в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Учение продлится до 11 октября текущего года. В мероприятиях задействовано около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих вооруженных сил Алжира.

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